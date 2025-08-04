Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın
Xbox'taki En Büyük İndirim Kampanyası kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair ayrıntılar!
Xbox mağazasında En Büyük İndirim Kampanyası başladı. Bu kampanya ile birlikte Aven Colony, Assassin's Creed Origins, Kingdom Come: Deliverance, Metro serisi, Far Cry 5, Gotham Knights ve daha pek çok oyun indirime girdi.
7 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Mortal Kombat 11 yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi dövüş oyunları arasında yer alan yapım, Xbox mağazasında 349 TL yerine 34,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux ve Metro Exodus Gold Edition'ın yer aldığı Metro Saga Bundle yüzde 85 oranında indirime girdi. Bu paketin fiyatı 2.200 TL'den 330 TL'ye düştü. Back 4 Blood ise yüzde 90 indirim ile 599 TL yerine 59,90 TL'ye satılıyor.
2024 yılının şubat ayında satışa sunulan Suicide Squad: Kill the Justice League yüzde 90 oranında indirime girdi. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 1.499 TL'den 149,90 TL'ye düştü. One Pi̇ece World Seeker ise yüzde 90 indirim ile 360 TL yerine 36 TL'ye satılmaya başlandı.
Xbox'ta İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Mortal Kombat 11
|349 TL
|34,90 TL
|%90
|Injustice 2
|140 TL
|14 TL
|%90
|Gotham Knights
|899 TL
|89,90 TL
|%90
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|1.499 TL
|149,90 TL
|%90
|RoboCop: Rogue City
|2.099 TL
|209,90 TL
|%90
|Metro Saga Bundle
|2.200 TL
|330 TL
|%85
|Back 4 Blood
|599 TL
|59,90 TL
|%90
|Aven Colony
|249 TL
|24,90 TL
|%90
|One Pi̇ece World Seeker
|360 TL
|36 TL
|%90
|One Punch Man: A Hero Nobody Knows Deluxe Edition
|374 TL
|37,40 TL
|%90
|Nickelodeon All-Star Brawl
|415 TL
|41,50 TL
|%90
|One Piece Burning Blood
|247,50 TL
|24,75 TL
|%90
|SBK 22
|1.049 TL
|104,90 TL
|%90
|Ride 3 Gold Edition
|2.499 TL
|249,90 TL
|%90
|Far Cry 5 Gold Edition
|700 TL
|105 TL
|%85
|Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Paketi
|802 TL
|120,30 TL
|%85
|Dead Island Definitive Edition
|57,50 TL
|8,62 TL
|%85
|Assassin's Creed Origins
|600 TL
|90 TL
|%85
|Agony
|50 TL
|5 TL
|%90
|Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition
|1.450 TL
|217,50 TL
|%85
|Ad Infinitum
|1.049 TL
|157,35 TL
|%85
|For Honor
|525 TL
|78,75 TL
|%85
|Psychonauts 2
|1.000 TL
|150 TL
|%85
|Batman: Arkham Knight
|90 TL
|13,50 TL
|%85
|Watch Dogs 2 - Deluxe Edition
|1.450 TL
|217,50 TL
|%85
|Watch Dogs: Legion
|600 TL
|90 TL
|%85
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|600 TL
|120 TL
|%80
|WRC 9 FIA World Rally Championship
|113,75 TL
|11,37 TL
|%90
|Saints Row The Third Remastered
|749 TL
|112,35 TL
|%85