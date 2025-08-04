Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Xbox'taki En Büyük İndirim Kampanyası kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Xbox mağazasında En Büyük İndirim Kampanyası başladı. Bu kampanya ile birlikte Aven Colony, Assassin's Creed Origins, Kingdom Come: Deliverance, Metro serisi, Far Cry 5, Gotham Knights ve daha pek çok oyun indirime girdi.

7 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Mortal Kombat 11 yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi dövüş oyunları arasında yer alan yapım, Xbox mağazasında 349 TL yerine 34,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux ve Metro Exodus Gold Edition'ın yer aldığı Metro Saga Bundle yüzde 85 oranında indirime girdi. Bu paketin fiyatı 2.200 TL'den 330 TL'ye düştü. Back 4 Blood ise yüzde 90 indirim ile 599 TL yerine 59,90 TL'ye satılıyor.

2024 yılının şubat ayında satışa sunulan Suicide Squad: Kill the Justice League yüzde 90 oranında indirime girdi. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 1.499 TL'den 149,90 TL'ye düştü. One Pi̇ece World Seeker ise yüzde 90 indirim ile 360 TL yerine 36 TL'ye satılmaya başlandı.

Xbox'ta İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Mortal Kombat 11 349 TL 34,90 TL %90
Injustice 2 140 TL 14 TL %90
Gotham Knights 899 TL 89,90 TL %90
Suicide Squad: Kill the Justice League 1.499 TL 149,90 TL %90
RoboCop: Rogue City 2.099 TL 209,90 TL %90
Metro Saga Bundle  2.200 TL 330 TL %85
Back 4 Blood 599 TL 59,90 TL %90
Aven Colony 249 TL 24,90 TL %90
One Pi̇ece World Seeker 360 TL 36 TL %90
One Punch Man: A Hero Nobody Knows Deluxe Edition 374 TL 37,40 TL %90
Nickelodeon All-Star Brawl 415 TL 41,50 TL %90
One Piece Burning Blood 247,50 TL 24,75 TL %90
SBK 22 1.049 TL 104,90 TL %90
Ride 3 Gold Edition 2.499 TL 249,90 TL %90
Far Cry 5 Gold Edition 700 TL 105 TL %85
Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Paketi 802 TL 120,30 TL %85
Dead Island Definitive Edition 57,50 TL 8,62 TL %85
Assassin's Creed Origins 600 TL 90 TL %85
Agony 50 TL 5 TL %90
Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition 1.450 TL 217,50 TL %85
Ad Infinitum 1.049 TL 157,35 TL %85
For Honor 525 TL 78,75 TL %85
Psychonauts 2 1.000 TL 150 TL %85
Batman: Arkham Knight 90 TL 13,50 TL %85
Watch Dogs 2 - Deluxe Edition 1.450 TL 217,50 TL %85
Watch Dogs: Legion 600 TL 90 TL %85
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 600 TL 120 TL %80
WRC 9 FIA World Rally Championship 113,75 TL 11,37 TL %90
Saints Row The Third Remastered 749 TL 112,35 TL %85

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Kaynak: https://www.xbox.com/tr-TR/games/browse/DeepestDiscounts-Sale

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