Popüler Oyunlarda %90'a Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Xbox mağazasında En Büyük İndirim Kampanyası başladı. Bu kampanya ile birlikte Aven Colony, Assassin's Creed Origins, Kingdom Come: Deliverance, Metro serisi, Far Cry 5, Gotham Knights ve daha pek çok oyun indirime girdi.

7 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Mortal Kombat 11 yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi dövüş oyunları arasında yer alan yapım, Xbox mağazasında 349 TL yerine 34,90 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux ve Metro Exodus Gold Edition'ın yer aldığı Metro Saga Bundle yüzde 85 oranında indirime girdi. Bu paketin fiyatı 2.200 TL'den 330 TL'ye düştü. Back 4 Blood ise yüzde 90 indirim ile 599 TL yerine 59,90 TL'ye satılıyor.

2024 yılının şubat ayında satışa sunulan Suicide Squad: Kill the Justice League yüzde 90 oranında indirime girdi. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 1.499 TL'den 149,90 TL'ye düştü. One Pi̇ece World Seeker ise yüzde 90 indirim ile 360 TL yerine 36 TL'ye satılmaya başlandı.

Xbox'ta İndirime Giren Oyunlar