VALORANT Yeni Skin Paketi ile Heyecanlandırdı! (Video)

VALORANT yeni skin paketi duyurdu. Radiant Entertainment System olarak isimlendirilen paket, etkileyici görünümüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Peki, yeni skin paketi ne zaman sunulacak?

VALORANT Yeni Skin Paketi Tanıttı

En popüler ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan VALORANT'ta yer alan karakterler için çeşitli skin seçenekleri bulunuyor. Riot Games, oyunu piyasaya sürdüğü tarihten bu zamana kadar pek çok skin sundu. Yapılan duyuruya göre bu skin paketlerine bir yenisi daha geliyor.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Riot Games, Radiant Entertainment System isimli yeni skin paketi ile ilgili bir video paylaştı. Paylaşılan video, söz konusu skinin nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

VALORANT'ın yeni skin paketi "Radiant Entertainment System" tanıtıldı! Yeni paket, 25 Nisan'da oyunda olacak.

pic.twitter.com/bzzGUNty1p — Tamindir.com (@Tamindir) April 22, 2023

Radiant Entertainment System'in 25 Nisan tarihinde çevrim içi tabanlı popüler FPS oyununa ekleneceği açıklandı. 2 dakika 55 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilir ve Radiant Entertainment System'in nasıl göründüğünü öğrenebilirsiniz.

Riot Games tarafından sunulan çevrim içi FPS oyunu VALORANT'a eklenecek Radiant Entertainment System hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.