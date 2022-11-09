Ubisoft Oyunları Nihayet Steam'e Geri Dönüyor

Steam'de piyasaya sürülen son Ubisoft oyunu, 2019 yılında Trials Rising'di. O zamandan beri yayıncı, yeni PC oyunlarını yalnızca Epic Games Store ve Ubisoft Connect'te yayınladı ve Steam'e tekrar ne zaman döneceklerine dair bir açıklama yapmaktan kaçındı. Ubisoft istemcisinin kodlarından toplanan veriler doğruysa şirket oyunlarını yakında tekrar Steam'e getirecek.

Steam sürümlerini atlayan son Ubisoft oyunları arasında 2020'de Assassin's Creed Valhalla ve bu yıl Roller Champions yer alıyor. Ubisoft Connect ve SteamDB'yi inceleyen YoobieRE'nin bulduğu kodlar bu iki oyunun yakında Steam'e geleceğine işaret ediyor.

Oyunlar Steam'e Ubisoft Connect Entegrasyonuyla Gelecek

Söylentilerin arkasındaki teori, bu oyunların Steam sürümlerinin yine de Ubisoft Connect istemcisini gerektireceği ve bu entegrasyonun zorunlu tutulacağını gösteriyor. Ubisoft'un Epic Games Store sürümleri, Ubisoft Connect entegrasyonunu içeriyor ve Rainbow Six Siege'in Steam sürümü, büyük ölçüde Ubisoft'un hesap sistemine ve istemcisine dayanıyor.

Ubisoft'un Steam'e dönüş yolunda olabileceğini düşünmenin bir başka nedeni de Steam'e geri dönmenin büyük yayıncıların son dönemde yapmaya alışık şey olması. EA, Microsoft ve Activision, bir süreliğine Steam'den ayrıldıktan sonra teker teker geri döndüler.

Eğer iddialar doğruysa Ubisoft oyunlarının Steam'e gelmesi çok sürmeyecek.