Vatandaşa Müjde: Motorinde 2 TL İndirim Yapıldı!

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler sonrası motorin grubunda indirim pompaya yansıdı. Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik tabelalarda aşağı yönlü bir güncellemeyi beraberinde getirdi. Güncel rakamlar özellikle sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

Motorinde İndirim Pompaya Yansıdı! İşte Güncel Benzin, Motorin (Mazot) ve LPG Fiyatları!

Motorin fiyatlarında yapılan indirimle birlikte fiyatlar Türkiye genelinde yeniden güncellendi. İndirim doğrudan pompa fiyatlarına yansırken, benzin ve LPG tarafında şimdilik yeni bir değişiklik görülmedi. Son haftalarda akaryakıt fiyatlarında dalgalı bir seyir izlenmişti.

Özellikle kasım ayı sonunda motorin ve benzin grubunda art arda gelen zamlar dikkat çekerken, aralık ayının ilk günlerinde sınırlı indirimler devreye girmişti. Brent petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme ve döviz tarafındaki görece sakin seyir, motorin grubunda yeni bir indirimin önünü açtı.

Geçtiğimiz ay motorin fiyatları bazı şehirlerde 55 TL’nin üzerine çıkarken, yapılan son indirimle birlikte fiyatlar yeniden 52–55 TL bandına geriledi. Benzin ve LPG cephesinde ise son dönemde daha yatay bir fiyatlama görülürken, olası yeni güncellemelerin küresel petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olacağı belirtiliyor.

İstanbul (Anadolu) > Benzin: 53,55 TL, Motorin: 52,45 TL, LPG: 27,94 TL

Benzin: 53,55 TL, Motorin: 52,45 TL, LPG: 27,94 TL İstanbul (Avrupa) > Benzin: 53,72 TL, Motorin: 52,57 TL, LPG: 28,93 TL

Benzin: 53,72 TL, Motorin: 52,57 TL, LPG: 28,93 TL Ankara > Benzin: 54,60 TL, Motorin: 53,61 TL, LPG: 28,84 TL

Benzin: 54,60 TL, Motorin: 53,61 TL, LPG: 28,84 TL İzmir > Benzin: 54,90 TL, Motorin: 53,90 TL, LPG: 28,63 TL

Benzin: 54,90 TL, Motorin: 53,90 TL, LPG: 28,63 TL Antalya > Benzin: 55,80 TL, Motorin: 54,89 TL, LPG: 28,65 TL

Benzin: 55,80 TL, Motorin: 54,89 TL, LPG: 28,65 TL Diyarbakır > Benzin: 55,89 TL, Motorin: 54,97 TL, LPG: 28,78 TL

(13 Aralık 2025 Cumartesi için Türkiye Petrolleri tarafından paylaşılan fiyatlardır.)

