Veliaht yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, oyuncu kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil ve Ercan Kesal dahil birçok ismin yer aldığı yeni diziyi izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde aksiyon ve dram türlerindeki yeni diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Veliaht Yeni Bölüm Tarihleri

Senaristliğini Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt'un üstlendiği Veliaht'ın 1. bölümü 11 Eylül 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. 2. bölüm 18 Eylül 2025, 3. bölüm ise 25 Eylül 2025 tarihinde yayınlanacak. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı Veliaht'ın yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Veliaht 2. bölüm tarihi: 18 Eylül 2025

18 Eylül 2025 Veliaht 3. bölüm tarihi: 25 Eylül 2025

25 Eylül 2025 Veliaht 4. bölüm tarihi: 2 Ekim 2025

2 Ekim 2025 Veliaht 5. bölüm tarihi: 9 Ekim 2025

9 Ekim 2025 Veliaht 6. bölüm tarihi: 16 Ekim 2025

16 Ekim 2025 Veliaht 7. bölüm tarihi: 23 Ekim 2025

23 Ekim 2025 Veliaht 8. bölüm tarihi: 30 Ekim 2025

30 Ekim 2025 Veliaht 9. bölüm tarihi: 6 Kasım 2025

6 Kasım 2025 Veliaht 10. bölüm tarihi: 13 Kasım 2025

13 Kasım 2025 Veliaht 11. bölüm tarihi: 20 Kasım 2025

20 Kasım 2025 Veliaht 12. bölüm tarihi: 27 Kasım 2025

27 Kasım 2025 Veliaht 13. bölüm tarihi: 4 Aralık 2025

4 Aralık 2025 Veliaht 14. bölüm tarihi: 11 Aralık 2025

11 Aralık 2025 Veliaht 15. bölüm tarihi: 18 Aralık 2025

Veliaht Hangi Gün ve Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Veliaht dizisi perşembe günleri Show TV kanalında yayınlanıyor. Dizinin ilk sezonunun toplamda kaç adet bölümden oluşacağı ise henüz bilinmiyor. 8,5 IMDb puanıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ilk bölümü ister Show TV web sitesinden isterseniz dizinin YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

Veliaht Oyuncuları

Akın Akınözü

Serra Arıtürk

Ercan Kesal

Erkan Kolçak Köstendil

Hazal Türesan

Derya Karadaş

Tansu Biçer

Bora Akkaş

Erdem Şenocak

Akın Akınözü "Timur Aslan" karakterini, Serra Arıtürk "Reyhan Karslı" karakterini, Ercan Kesal "Zülfikar Karslı" karakterini, Erkan Kolçak Köstendil "Yahya Kaptan" karakterini, Hazal Türesan "Dersya Karsl "karakterini, Bora Akkaş ise "Zafer Karslı" karakterini canlandırıyor.