Video Oyunları Ultra Gerçekçi Grafiklerle İlerlemekten Vazgeçiyor

Son yılların oyunlarında gerçekçilik hiç şüphesiz arşa yükseldi. Ancak bir oyunu başarılı bir şekilde pazarlamak söz konusu olunca ultra gerçek grafiklerin pek de bir etkisi olmadığı yavaş yavaş kabul ediliyor.

Bir oyun gerçekçi olduğunda geliştirme sürecinde çok daha büyük bütçeler hazırlamak gerekiyor ve oyun beklendiği gibi başarılı olmadığı takdirde finansal getiriler düşüşe geçiyor.

Böyle bir kriz, oyun dünyasının geleceğini etkileyecektir. Peki nasıl?

Gerçekçilik Her Zaman Başarı Getirmiyor

Birçok uzmana göre, yeni nesil oyuncuların öncelikleri değişiyor. Minecraft, Roblox ve Fortnite gibi basit grafiklere sahip oyunlar, sosyal bağlantıları ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri ön plana çıkarıyor. NYU’da profesör olan Joost van Dreunen durumu şöyle değerlendiriyor:

Oyun oynamak, başkalarıyla vakit geçirmek için bir bahane haline geldi.

Hal böyleyken gerçekçilik kadar pahalı bir fantezinin gerekli olup olmadığı şüphesi baş gösteriyor. Sony’nin 2023’te piyasaya sürdüğü Marvel’s Spider-Man 2 oyununu ele alalım. Sony, PlayStation 5’in gücünü kullanarak Peter Parker’ın kostümlerindeki her bir iplik dokusunu bile görünür kılmayı başardı ama bunun faturası yaklaşık 300 milyon dolardı.

Oyun 11 milyonun üstünde kopya sattı. Buna rağmen Insomniac Games stüdyosunda işten çıkarmalar yaşandı. Yani oyun dünyasında muntazam grafiklerin ekonomik sürdürebilirliğe epey zararı var. Kâr edildiğinde bile yeterli gelmiyor.

Gerçekçilik Oyunun Ötesine Geçmemeli

Oyun dünyasında aşırı gerçekçilik, bazen oyun oynama deneyimini gölgede bırakabiliyor. Birçok oyuncu, aşırı detaylı grafiklerle sunulan oyunların ruhunu kaybettiğini düşünüyor.

Örneğin, Ubisoft’un Assassin’s Creed serisi, hikaye anlatımında sinematik sahnelere fazla yer vererek oyuncuların eleştirilerine maruz kaldı.

Bazı uzmanlara göre yüksek maliyetleri azaltmak için yapay zeka kilit rol oynayabilir. Spor oyunlarından örnek vermek gerekirse yapay zeka yordamıyla gerçek maç görüntüleri ve oyuncu mimikleri simüle edilebilir.

Tabii bazı bağımsız geliştiricilere göre yapay zekanın bu alanda hemen devreye girmesi kolay iş değil.

Az İş İle Daha Fazlasına Odaklanılmalı

Bugün baktığımızda Nintendo gibi firmaların uzun yıllardır grafiklerden ziyade oyunun kendisine ve sunduğu deneyime odaklandığını görüyoruz. Luigi’s Mansion 3 bile PlayStation 5’teki birçok sinematik oyunu satış rakamlarında geride bırakıyor.

Sonuç olarak, bir oyundan gerçek anlamda keyif almak için gerçekçi grafiklerden ziyade oyun deneyiminin yüksek olması gerekiyor. Her oyuncu bu şekilde düşünmüyorsa bile, Nintendo'nun başarısı bu tezi kanıtlar nitelikte.

Peki sizce bir oyunun "oyun" olması için gerçekçi grafikler şart mı yoksa oyunun içinde hissetmek, deneyimlemek daha mı önemli? Yorumlarda buluşalım.