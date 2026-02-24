Samsung Galaxy S26 Serisinin Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı

Samsung'un tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S26 serisine dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S26 serisinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S26, serinin önceki modeli Galaxy S25'e kıyasla daha yüksek batayra kapasitesi ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy S26 Serisinin Bataryası Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre Samsung Galaxy S26 4.300 mAh, Galaxy S26+ 4.900 mAh, Galaxy S26 Ultra ise 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Samsung Galaxy S25'te 4.000 mAh, Galaxy S25+'ta 4.900 mAh, Galaxy S25 Ultra'da ise 5.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelmesi beklenen Galaxy S26 ve Galaxy S26+ 45W hızlı şarj teknolojisini, Galaxy S26 Ultra ise 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra'da 45W hızlı şarj teknolojisi, Galaxy S25'te ise 25W hızlı şarj desteğinin yer aldığını belirtelim.

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 serisi, 25 Şubat 2026 tarihinde saat 21.00'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte yeni amiral gemisi modellerinin özellikleri ve fiyatı belli olacak. Çok güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan Samsung Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S26+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 4.900 mAh

4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2.600 nit

2.600 nit Ekran Çözünürlüğü: QHD

QHD Ön Kamera: 12 MP

12 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP İşlemci: ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600

ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Ağırlık: 190 gram

190 gram Boyut: 158,4 x 75,8 x 7,3 mm

Galaxy S26+'ın ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer bölgelerde ise Exynos 2600 ile gelebileceği söyleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600, bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeriyor. Bu işlemciler sayesinde akıllı telefonlarda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 60W kablolu hızlı şarj, 25W kablosuz hızlı şarj

60W kablolu hızlı şarj, 25W kablosuz hızlı şarj İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Ekran Büyüklüğü: 6.9 inç

6.9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: QHD+

QHD+ Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Ön Kamera: 12 MP

12 MP Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy S26'nın Özellikleri Nasıl Olacak?