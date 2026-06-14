vivo'nun Gizemli Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo'nun henüz ismi belli olmayan bir akıllı telefonu kısa bir süre önce performans testlerine girdi. Geekbench sonuçlarına göre cihaz amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacak diyebiliriz. Peki ürün hangi işlemciden güç alacak? İşte merak edilen detaylar!

vivo'nun Yeni Telefonu Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

vivo'nun yaklaşan telefonu V2545A model numarasıyla Geekbench veritabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 3.395 ve çok çekirdekli testlerden ise 10.312 puan almayı başardı. Bu gelişmeyle birlikte söz konusu modelin işlemcisi başta olmak üzere bazı özellikleri belli oldu diyebiliriz.

vivo'nun Yeni Telefonu Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Geekbench testlerine giren prototipte MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisi mevcut olacak. Halihazırda vivo X300 ve OPPO Find X9 Pro gibi üst seviye modellerde kullanılan işlemci 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 4 nm veya daha eski yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor.

Yonga seti oyun performansında da kullanıcıları çok fazla üzmüyor. Zira yapılan testlerde donanımın Call of Duty Mobile'ı 120 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görüyoruz. Oyunlarda minimum akıcılık değerinin 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçların fazlasıyla iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani yonga seti oyunlarda üst seviye bir performans gösterecek.

vivo'nun Yeni Telefonu Kaç GB RAM'le Gelecek?

Performans testlerinde akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip olduğunu görüyoruz. Ancak yine de lansman sırasında daha farklı bellek opsiyonları tanıtılabilir. Bunun dışında ürünün kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini çalıştıracağını belirtelim. Bu da cihazın direkt olarak en güncel işletim sistemi sürümüyle kullanıcıların karşısına çıkacağı anlamına geliyor.

vivo'nun Yeni Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Maalesef şu an için modelin ismi bile bilinmediğinden ne zaman tanıtılacağıyla ilgili kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat bu gibi platformlarda görünen cihazların genellikle birkaç ay içerisinde tanıtıldığını biliyoruz. Bu kapsamda vivo'nun yeni telefonu en geç bu yılın sonlarına doğru tanıtılabilir.

vivo'nun Yeni Telefonunun Fiyatı Ne Kadar Olabilir?

Tıpkı tanıtım tarihindeki gibi cihazın fiyatıyla ilgili de kesin konuşmak mantıksız olur. Ancak aynı işlemciden güç alan vivo X300 ülkemizde an itibariyla 79.999 TL'den satılıyor. Bu nedenle yaklaşan isimsiz vivo telefonunun da 70 ila 80.000 TL arasında bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

vivo'nun isimsiz telefonunun tam anlamıyla bir amiral gemisi olacağını ben son performans testiyle birlikte anladım. Ancak ürünün ismi henüz belli olmadığından işlemcisi ve RAM'i dışında neler sunacağı konusunda tahmin yapamıyorum. Önümüzdeki dönemlerde konuyla ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını söyleyebilirim.