vivo'nun Yeni Katlanabilir Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo, X Fold 6 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma sorunu olmadan oynanabilecek.

vivo X Fold 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni katlanabilir telefonunda Dimensity 9500'ün Super sürümü bulunacak. Bu özel sürüm, büyük ekranlarda çoklu pencere yönetimi, uygulamalar arası geçiş ve ağır işler optimize edildi. Dolayısıyla bu sürüm, standart sürümden daha iyi bir performans sergileyecek. Bir önceki nesle göre yapay zeka işlem performansı yüzde 111 oranında arttı. Ayrıca bu sürüm yüzde 56 oranında daha az güç tüketiyor.

Super sürüm daha önce hiçbir telefonda kullanılmadı. Dolayısıyla bu sürümün oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Dimensity 9500'ün standart sürümü, popüler yarış oyunu CarX Street ve kaliteli grafiklere sahip Genshin Impact ise ortalama 60 FPS, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Dimensity 9500'ün oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir. Telefonda oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler de sorunsuz bir şekilde yapılabilecektir.

Söz konusu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti.

vivo X Fold 5'te Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim. İşlemcide 3.3 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.3 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.900 mAh

6.900 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 6'nın haziran ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X Fold 5, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo X Fold 6 Türkiye'de Satılacak mı?

X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X Fold 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

vivo X Fold 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5 için 1.607 dolar (74 bin 332 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. X Fold 6'nın önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.690 dolar (78 bin 171 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 150 bin TL civarında olabilir. Yerel fiyatlandırma yapılabileceğini de belirtelim. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak vivo X Fold 6'nın işlemcisi dikkatimi çekti. Katlanabilir telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefonda oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler de sorunsuz şekilde yapılabilecek.