Vivo, Android 16 Tabanlı Yepyeni Arayüzünü Test Etmeye Başladı!

Akıllı telefon üreticileri, Android 16'nın tanıtılması ile birlikte yeni arayüzlerini piyasaya sürmek için harekete geçti. Samsung'un One UI 8 ve Xiaomi'nin HyperOS 3 üzerinde çalıştığı bir süredir bilinirken, geçtiğimiz saatlerde Vivo da Android 16 tabanlı yeni arayüzü OriginOS 6 için ilk adımı attı.

Şirket, sadece belirli amiral gemisi modellerini kapsayan yeni beta test programını duyurdu. Sınırlı sayıda kullanıcının deneyimleyeceği bu program, merakla beklenen yeni arayüzün özelliklerini erkenden keşfetme fırsatı sunuyor.

OriginOS 6 Beta Vivo X200 Pro ve iQOO 13 İçin Kullanıma Sunulacak.

Vivo'nun topluluk forumu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Vivo X200 Pro ve iQOO 13 kullanıcıları OriginOS 6 beta sürümünü erkenden deneyimleyebilecek. Ancak bu fırsat her model için 500'er kişiyle sınırlı. Toplamda 1000 şanslı kullanıcı yeni arayüze erkenden erişebilecek.

Başvurular, Çin'de 22 Ağustos saat 10:00'dan, 26 Ağustos saat 23:59'a kadar devam edecek. Seçilen katılımcıların listesi ise 28 Ağustos saat 22:00'de ilan edilecek. Beta testine hak kazananlar, 1 Eylül'den itibaren OriginOS 6'yı cihazlarına yükleyebilecek.

Programa katılmak isteyenlerin cihazlarının belirli bir sistem sürümünde olması gerekiyor. Buna göre, X200 Pro için en az 15.0.24.5.W10.V000L1, iQOO 13 içinse en az 15.0.24.15.W10.V000L1 sürümü yüklü olmalı. Kullanıcılar güncel sürümlerini "Ayarlar > Sistem Yönetimi ve Yükseltme > Sistem Yükseltme > Güncellemeleri Kontrol Et" yoluyla kontrol edilebilir.

Vivo, test programında dağıtılacak güncellemenin bir beta sürümü olduğu için yazılımda bazı hataların, yüksek pil tüketiminin ve uygulama uyumsuzluklarının olabileceği konusunda kullanıcıları uyarıyor. Şirket, güncelleme sırasında verilerin silinmeyeceğini belirtse de, herhangi bir olumsuz duruma karşı önemli verilerin yedeklenmesini tavsiye ediyor.

OriginOS 6 Neler Sunacak?

OriginOS 6'nın getireceği tüm özellikler, kararlı sürümle birlikte açıklanacak olsa da yeni işletim sisteminin daha akıcı bir arayüz ve gelişmiş yapay zeka özellikleri ile gelmesi bekleniyor Bu beta programı, Vivo'nun kararlı sürüm öncesinde hataları gidermesine yardımcı olurken, meraklı kullanıcıların da yeni yazılımı erkenden keşfetmenisine imkan tanıyacak.

Peki siz yeni OriginOS 6 beta programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.