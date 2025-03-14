vivo'dan Oyun Canavarı Tablet Geliyor! Çok Güçlü İşlemci, 144Hz Ekran

Geçtiğimiz hafta vivo Y300i modelini tanıtan vivo'nun yeni bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Pad 4 Pro olarak isimlendirilen tablet çok güçlü işlemci, devasa batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

vivo Pad 4 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre Pad 4 Pro modelinde Dimensity 9400 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

Dimensity 9400 işlemcisi, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunulan vivo X200 Pro modelinde de tercih edilmişti. Yeni tablet 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin yer alması bekleniyor.

12,95 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, LCD ekran üzerinde 3.1K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 12.000 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 66W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelmesi beklenen tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Özelliklere dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo Pad 4 Pro Çıkış Tarihi

vivo Pad 4 Pro isimli yeni tablet modelinin 2025 yılının nisan ayında tanıtılması bekleniyor.