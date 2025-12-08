120Hz OLED Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

vivo'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli S50 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo S50'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre akıllı telefon dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo S50'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh - 7.000 mAh aralığında

6.500 mAh - 7.000 mAh aralığında Hızlı Şarj Desteği: 90W

90W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

Ortaya çıkan bilgilere göre V2528A model numarasına sahip olan akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. vivo S30'da 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5.000 nite kadar maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi bulunuyor.

Bütçe dostu Android telefon vivo S50'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x periskop kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Akıllı telefon, 6.500 mAh ile 7.000 mAh arasında batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. IP69 sertifikasına sahip olan telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

vivo S50'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S30'un 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 2.699 yuan (16.270 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. vivo S50'nin ise 2.800 yuan (16.879 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

vivo S50 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun uygun fiyatlı Android telefonu S50, 15 Aralık tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonn tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek çözünürlüklü ön kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkan vivo S30, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.