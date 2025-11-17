vivo'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! OLED Ekranı Var

vivo'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli S50 Pro Mini'ye dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Merakla beklenen yeni Android telefonunun işlemcisi ortaya çıktı. S50 Pro Mini, güçlü işlemci sayesinde yüksek grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Büyüklüğü: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz yenileme hızı

120Hz yenileme hızı RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo S50 Pro Mini'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. vivo S30 Pro Mini'nin ise bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9300+ işlemcisine sahip olduğunu belirtelim.

Akıllı telefon 9600Mbps LPDDR5x RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojilerini destekleyecek. RAM seçeneklerine dair henüz bir bilgi mevcut değil. S30 Pro Mini'de 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde de aynı seçenekleri görebiliriz. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunabilir.

S50 Pro Mini'nin 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edildi. Akıllı telefon OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelecek telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 periskop telefoto kamera yer alacak. Diğer kameraların özellikleri ise henüz bilinmiyor.

vivo S50 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen vivo S50 Pro Mini'nin aralık ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanıma sahip olan vivo S30 Pro Milni, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.