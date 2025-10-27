vivo'dan 50 MP Ön Kameralı Telefonlar Geliyor! Tarih Sızdırıldı

vivo, yeni telefonlar tanıtmaya hazırlanıyor. S50 ve S50 Pro Mini olarak adlandırılan telefonların tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre vivo önümüzdeki ay içerisinde iki farklı telefon tanıtacak. Bu telefonlar, yüksek çözünürlüklü ön kamera ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özellik ile öne çıkacak.

vivo S50 ve S50 Pro Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre vivo S50 ve S50 Pro Mini, 2025 yılının kasım ayında Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Serinin bir önceki modelleri vivo S30 ve S30 Pro Mini, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı. Bu telefonlar, dev batarya, yüksek şarj hızı ve daha birçok özellik ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.

vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo S50 Pro Mini, 1.5K çözünürlük sunacak. 186 gram ağırlığında ve 8 mm kalınlığında olan S30 Pro Mini'de 6,31 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve LTPO AMOLED ekran tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında periskop kamera da yer alacak. Arka kameraların çözünürlüğü heniz belli değil. S30 Pro Mini'de 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Telefon gücünü Dimensity 9400 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. S30 Pro Mini'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ yer alıyor.

vivo S50'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo S50, 1.5K çözünürlük sunacak. 192 gram ağırlığında ve 7,5 mm kalınlığında olan vivo S30'da AMOLED ekran, yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu, 120Hz yenileme hızı ve 1260 x 2800 piksel çözünürlük tercih edilmişti.

S50'nin arka yüzeyinde tıpkı S50 Pro Mini'deki gibi üç adet kamera yer alacak. Bunlar arasında periskop telefoto kamera da bulunacak. S30'da 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera mevcut. S50'de de kamera özelliklerini görebiliriz. S50'nin ön yüzeyinde 50 MP kamera yer alacak.