Vivo'dan iPhone 17 Benzeri Telefonlar Geliyor: İşte Tanıtım Tarihleri!

Çinli teknoloji devi Vivo yeni S50 serisiyle mobil pazarında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Şirket, kısa bir süre önce Vivo S50 ve S50 Pro Mini modellerinin tasarımlarını ve bazı kilit donanım özelliklerini yayınladığı görsellerle resmen duyurmuştu.

Şimdi ise yeni cihazların merak edilen tanıtım tarihi de ortaya çıktı. İddialara göre yeni modeller çok yakında teknoloji tutkunlarıyla buluşacak. İşte detaylar!

Vivo S50 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilere göre yeni seri 15 Aralık tarihinde düzenlenecek bir lansman etkinliğiyle tanıtılacak. S50 ve S50 Pro Mini modellerini içermesi beklenen serinin ilk olarak Çin pazarında satışa sunulması, daha sonrasında ise kademeli olarak küresel pazara sunulması bekleniyor. Telefonların fiyatları henüz açıklanmasa da bütçe dostu olacakları söyleniyor.

Vivo S50'nin Özellikleri

Aktarılanlara göre serinin ana modeli 120Hz adaptif yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan 6.59 inç boyutuna OLED bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alacağı ortaya çıkan telefonun bu güçlü işlemcisini 16 GB'a kadar RAM ile eşleştireceği biliniyor.

Vivo'nun resmen açıkladığı detaylara göre, S50'de LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojileri kullanılacak. Kamera tarafında ise 50 MP'lik ön kameranın yanı sıra arka yüzeyde 50 MP Sony IMX882 periskop telefoto lensin başı çektiği üçlü bir kurulumun yer alacağı konuşuluyor.

Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkması beklenen S50'nin 90W hızlı şarj desteği sunacağı da iddia ediliyor. Modelin siyah, beyaz, mavi ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri

Daha güçlü ve daha kompakt bir model olarak karşımıza çıkan Vivo S50 Pro Mini, 6.31 inç boyutunda AMOLED bir ekranla gelecek. Cihaz ana modelden farklı olarak yeni Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi ile sahneye çıkacak. Bellek ve depolama tarafında ise tıpkı S50'de olduğu gibi 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama seçenekleri sunulacak.

Cihazın arka yüzeyde üç farklı kamera sensörüne ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu sensörlerin VCS ışığa duyarlı bir ana kamera, Sony IMX882 periskop telefoto lens ve gelişmiş bir ultra geniş açılı lens olarak görev alacağı söyleniyor. Ön tarafta ise 50 MP'lik bir selfie kamerasının yer alacağı iddia ediliyor.

Cihazın 6.500 mAh kapasiteli büyük bir bataryadan besleneceği ve 90W kablolu hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. Ayrıca bu modelde daha iyi titreşim geribildirimi için X eksenli bir lineer motor, ultrasonik parmak izi sensörü 2.0 ve suya/toza karşı dayanıklılık sağlayan IP68 ve IP69 sertifikaları gibi gelişmiş özelliklerin de bulunacağı bildiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.