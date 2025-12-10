vivo'dan Ünlü Oyuncunun Hayranlarına Özel Telefon! 120Hz Ekranı Var

vivo, ünlü oyuncu ile iş birliğine gitti. Bu iş birliği kapsamında yakın bir zamanda piyasaya sürüleceğini duyurduğu vivo S50 serisi, özel bir sürümle birlikte gelecek. Oyuncunun hayranlarına hitap eden versiyon sadece sınırlı sayıda üretilecek. Bu nedenle satın almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekecek.

vivo S50, Tian Xiwei Özel Sürümüyle Gelecek

vivo, S50 serisinin yakın zamanda tanıtımını gerçekleştireceğini duyurdu. Yeni telefonların 15 Aralık tarihinde tanıtılması bekleniyor. Görünüşe göre standart vivo S50 modellerine ek olarak Çinli oyuncu Tian Xiwei ile yapılan iş birliği kapsamında geliştirilen özel bir sürüm de piyasaya sürülecek.

Bu özel sürüm, beyaz bir renge sahip olacak. Arka plana büyük bir zarafet getiren doku ile kullanıcıların doğrudan dikkatini çekecek. Özel sürümü satın alanlar, şık tasarımın yanı sıra özel bir hediye de elde edecek. Bu, ünlüden bir mektup, özel çıkartmalar, Tian Xiwei'nin küçük ve sevimli anahtarlığı ve daha birçok şeyi içerecek. Donanım bakımından ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Standart S50 ile S50 Pro Mini ile aynı özellikleri paylaşacak.

vivo S50'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : OLED (1.5K Çözünürlük, 120Hz Yenileme Hızı)

: OLED (1.5K Çözünürlük, 120Hz Yenileme Hızı) İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 Arka Kamera : 50 MP (Ana) + 50 MP (Ultra Geniş) + 50 MP (3x Periskop Telefoto)

: 50 MP (Ana) + 50 MP (Ultra Geniş) + 50 MP (3x Periskop Telefoto) Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Batarya : 6.500 - 7.000 mAh arası

: 6.500 - 7.000 mAh arası Şarj Hızı : 90W Hızlı Şarj

: 90W Hızlı Şarj Dayanıklılık: IP69 Sertifikası

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo S50, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. vivo S30'da ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihazın 6.500 mAh ila 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği de söylentiler arasında yer alıyor. IP69 sertifikasına sahip olan telefon, belirli bir dereceye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Yeni Android telefon vivo S50'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x periskop kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

vivo S50'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S30 için 2.699 yuan (16.270 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. vivo S50'nin ise 2.820 yuan (17 bin 23 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor ancak konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle cihazın farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.