16 GB RAM'li vivo X Fold 5 Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

Merakla beklenen vivo X Fold 5 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. X Fold 5 bu kez Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu.

vivo X Fold 5 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2436A model numarasına sahip vivo X Fold 5, tek çekirdek testinde 2 bin 270 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 913 puana ulaştı. Geekbench testinde telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench testinin sonuçlarına göre telefonda Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

vivo X Fold 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 8,03 inç ekran büyüklüğüne sahip X Fold 5 modeli, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,53 inç ekran büyüklüğündeki ikinci ekran, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçenekleri olacak. X Fold 5'in katlanmamış hâlinin 4,3 mm, katlanmış hâlinin ise 9,33 mm kalınlığında olacağı iddia edildi.

X Fold 5'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

vivo X Fold 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan vivo X Fold 5'in 1.636 dolar (64.454 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X Fold 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 5, 25 Haziran 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Serinin önceki modelleri vivo X Fold 3 Pro ve X Fold 3 geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.