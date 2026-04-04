vivo'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

vivo, T5 Lite 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte bütçe dostu telefon, bir sertifika platformunda ortaya çıktı. vivo'nun yeni telefonunda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo T5 Lite 5G'nin Bluetooth SIG Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

vivo T5 Lite 5G, V2557 ve V2603 model numaralarıyla beraber Bluetooth SIG isimli sertifika platformunda görüldü. Bu sertifika, akıllı telefonun Bluetooth standartlarına uygun olduğu ve Bluetooth özelliklerini kullanabileceği anlamına geliyor. Bluetooth SIG sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor.

vivo T5 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz veya 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1000 ile 1500 nit arası

İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

RAM: 8 GB'a kadar

Ana Kamera: 50 MP

Batarya: 6000 mAh civarı

Hızlı Şarj: 44W

vivo T5 Lite 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,7 inç civarı bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. T5 Lite 5G, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz ya da 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo T4 Lite'ta 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık mevcut.

T4 Lite'ın parlaklık değeri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1000 ile 1500 nit arasında olabilir. Telefonda parlaklık değeri önemli çünkü yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

vivo T5 Lite 5G, Kaç W Hızlı Şarj Sunacak?

Bütçe dostu Android telefon, 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Cihaz ayrıca 6000 mAh civarı bir batarya kapasitesine sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli T4 Lite'ta 6000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj desteği tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni modelin şarj hızı tarafında önemli bir artış yaşanacak.

vivo T5 Lite 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

T5 Lite 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, yardımcı lens ve 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon da 5 megapiksel ön kameraya sahip olabilir.

vivo T5 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5 Lite 5G'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri bulunacak. 8 GB RAM ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan T4 Lite, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.

vivo T5 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

vivo T5 Lite 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak T4 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

vivo T5 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4 Lite için 107 dolar (4 bin 763 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. T5 Lite 5G'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 115 dolar (5 bin 119 TL) fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 9 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo T5 Lite 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında iddialı olacağını düşünüyorum. Telefon, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sağlayacak. Yüksek yenileme hızına sahip telefonlarda menüler arasında gezinirken veya web sayfalarında kaydırma yaparken ekrandaki geçişler daha akıcı oluyor.

Serinin bir önceki modeli olan T4 Lite'ın Dimensity 6300 işlemcisi, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun da söz konusu oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştrabileceğini söyleyebilirim.