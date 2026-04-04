Realme'nin 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! 6 GB RAM'i Var

Realme'nin yeni telefonu Narzo 100 Lite 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Narzo 100 Lite 5G'nin fiyatı ortaya çıktı. Bütçe dostu telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Narzo 100 Lite 5G'nin yaklaşık 129 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 743 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 10 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Realme Narzo 100 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Narzo 100 Lite 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Narzo serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Narzo 100 Lite 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Realme Narzo 100 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Narzo 90, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 625 nit

625 nit Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4 GB ve 6 GB LPDDR4X

4 GB ve 6 GB LPDDR4X Depolama: 64 GB ve 128 GB

64 GB ve 128 GB Ana Kamera: 32 MP

32 MP Ön Kamera 8 MP

8 MP Batarya: 6000 mAh

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme'nin yeni telefonu Narzo 100 Lite 5G'de Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcisi, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 6300, orta segment telefonlarda sık sık tercih ediliyor. Örneğin bu işlemci vivo V50 Lite 5G, OPPO A6 5G, Redmi 15C 5G ve Samsung Galaxy A07 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda bulunuyor. Bu işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Narzo 90'da ise Dimensity 6400 Max mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Narzo 100 Lite 5G, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 625 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine olanak sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Narzo 80 Lite'ta 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 563 nit parlaklık bulunuyor. Dolayısıyla yeni telefon hem daha yüksek yenileme hızına hem de daha yüksek parlaklığa sahip olacak.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Narzo 100 Lite 5G'nin arka yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Narzo 80 Lite'ta ise 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda Realme Narzo 100 Lite 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Telefonun orta sınıf işlemci sayesinde hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezinirken veya web sayfalarında kaydırma yaparken bu fark belirgin şekilde hissediliyor. 64 GB depolama seçeneğinin günümüzde çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hatta 128 GB depolama alanı bile belirli bir noktadan sonra yetersiz kalabiliyor.