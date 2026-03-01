Dev Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! MediaTek İşlemcisi Var

vivo, T5x 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. T5x 5G yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment ibr Dimensity işlemci yer alacak. vivo'nun yeni telefonu ayrıca dev batarya ile birlikte gelecek.

vivo T5x 5G'nin Bluetooth SIG Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

V2545 model numarasına sahip olan vivo T5x 5G, Bluetooth SIG sertifikasyon platformunda görüldü. Bu sertifika, akıllı telefonun Bluetooth standartlarına uygun olduğunu ve Bluetooth özelliklerini kullanabileceğini gösteriyor. Bu sertifika ayrıca Android telefonun yakında tanıtılacağı anlamına da geliyor.

vivo T5x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultra

MediaTek Dimensity 7400 Ultra Batarya: 7.000 mAh

Akıllı telefon gücünü Dimensity 7400 Ultra işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Call fo Duty Mobile gibi popüler mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

T5x 5G, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefonun ayrıca 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunabilir.

vivo T5x 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5x'in 2026 yılının mart ayında veya nisan tanıtılması bekleniyor. Türkiye'de vivo marka akıllı telefonlar saıtlıyor. Dolayısıyla vivo T5x 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo T4x, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

vivo T5x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4x için 13.999 rupi (6.754 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. vivo T5x'in ise önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz ününde bulundurulduğunda 16 bin rupi (7.720 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olabilir. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda vivo T5x 5G, uygun fiyata oldukça iddialı bir donanım sunacak. Özellikle dev batarya, uzun pil ömrü sunarak telefonu sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldıracak. MediaTek'in Dimensity 7400 Ultra işlemcisi ise hem PUBG Mobile gibi oyunlar için hem de sosyal medya kullanma ve internette gezinme gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunacak.