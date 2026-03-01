TECNO'nun 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! Tarih Belli Oldu

TECNO, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Pop X olarak isimlendirilen akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca Android telefonun bir görüntüsü de paylaşıldı. Bununla beraber telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı da açıklığa kavuştu. Çok şık bir tasarıma sahip Pop X çok yakında tanıtılacak.

TECNO Pop X Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO'nun ucuz akıllı telefonu Pop X, 4 Mart 2026 tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de TECNO marka akıllı telefonlar satılıyor. Dolayısıyla POP X'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

TECNO Pop X'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pop X, özellik bakımından TECNO Spark Go 3'e çok benziyor. Spark Go 3'ün 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 8 bin 999 rupi (4 bin 342 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Pop X'in ise 9500 rupi (4 bin 583 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 8 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

TECNO Pop X'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre TECNO Pop X'in arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Android telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak.

TECNO Pop X'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Kablolu Şarj Desteği: 15W

15W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Ana Kamera: 13 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre TECNO Pop X'in ekranı 6,675 inç büyüklüğünde olacak. akıllı telefon 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. TECNO Sprak Go 3'te 6,74 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefonda Unisoc T7250 işlemcisi bulunacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon 5000 mAh batarya kapasitesi ve 15W kablolu şarj desteği ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera da bulunacak.

Editörün Yorumu

Unisoc T7250 işlemcisi, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. Dolayısıyla ortaya çıkan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda bu telefon, günlük kullanım için ucuz Android telefon satın almak isteyen kişiler için ideal bir tercih olabilir.