vivo'dan Çok Ucuz Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. vivo T5x, bir sertifika platformunda görüntülendi. Bu, akıllı telefonun çok yakında tanıtılacağını gösteriyor. vivo marka ucuz Android telefon, yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo T5x'in Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo T5x, V2545 model numarası ile birlikte BIS sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. BIS onayı, bir telefonun Hindistan'da piyasaya sürülmeden önceki son düzenleyici adımlardan biri olduğu için lansmanın yakın zamanda gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak.

akıllı telefonun 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini görebiliriz. Çift SIM desteği ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun yan tarafında parmak izi sensör bulunabilir. Telefon ayrıca belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip olabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunabilir. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğüdne bir kamera görebiliriz. vivo T5x'in IPS LCD ekran teknolojisine sahip olması bekleniyor. Telefon bu ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir.

vivo T5x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4x için 13.999 rupi (6.628 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. vivo T5x'in ise 16 bin rupi (7.575 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özelliklerle ve farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.

vivo T5x Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun merakla beklenen bütçe dostu Android telefonu T5x'in 2026 yılının şubat veya mart ayında tanıtılması bekleniyor. 6.500 mAh batarya kapasitesi, 44W hızlı şarj desteği, 8 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo T4x, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.