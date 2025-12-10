Uygun Fiyatlı Galaxy A57 Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Samsung, yeni akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy A57'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu Android telefon önümüzdeki aylarda tanıtılacak. Akıllı telefon, orta segment bir işlemci ile birlikte gelecek. Peki, Samsung'un merakla beklenen yeni telefonu Galaxy A57 neler sunacak?

Samsung Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy A57'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan Samsung Galaxy A56, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A57'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel RAM: 6 GB, 8 GB ve 12 GB

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A57, gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alacak. Samsung Galaxy A55'te Exynos 1480 işlemcisi, Samsung Galaxy A56'da ise Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonda 1680 işlemcisinin kullanılma ihtimali oldukça yüksek.

Exynos 1680'in bir adet 2.0GHz prime çekirdek, dört adet 1.95GHz performans çekirdeği ve üç adet 1.70GHz verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşması bekleniyor. Exynos 1480 ve Exynos 1580 işlemcilerinin de sekiz adet çekirdek içerdiğini belirtelim.

GPU tarafında ise Xclipse 550'nin yer alacağı öne sürüldü. AMD’nin RDNA 3.5 mimarisine dayanan bu GPU, 1306 MHz hızında çalışacak. Xclipse 550, geçen yılki modele göre küçük bir grafik performansı artışı sunacak. Galaxy A57, 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğine sahip olabilir.

Galaxy A57, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Akıllı telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunabilir. Telefon ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği ile birlikte gelebilir. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özelliklerle gelebileceğini belirtelim.