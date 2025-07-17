Dev Bataryalı vivo V60'ın Görüntüleri Sızdırıldı! Tasarımı Şaşırttı

Şubat ayında tanıtılan vivo V50'nin ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte vivo V60'ın görüntüleri ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonun tasarımında önemli bir değişiklik yapılacak.

vivo V60'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

vivo V60'ın görüntüleri paylaşıldı. Görsele baktığımızda telefonun arka yüzeyinde hap şeklinde bir kamera modülünün bulunacağını görüyoruz. Bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise üçüncü kamera ve LED flaş bulunacak.

Kameraların olduğu kısımda Zeiss markasının logosunun da yer aldığını belirtelim. Arka tasarım, genel olarak vivo S30'a benziyor. vivo V50 modelinde ise daire şeklinde bir kamera modülü tasarımı tercih edilmişti.

vivo V60'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V60 gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafınad 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak.

6500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90w hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak.

vivo V60 Ne Zaman Çıkacak?

vivo V60 serisinin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.