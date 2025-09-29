Hem Titanyumlu Hem Devasa Bataryalı Telefon, Türkiye'de Satışa Çıktı!

vivo, akıllı telefon kataloğunu hızla büyütmeye devam ediyor. Şirketin geçtiğimiz günlerde Tayvan’da tanıttığı V60 Lite modelinin ardından şimdi de Türkiye hamlesi geldi. Yeni cihaz resmen ülkemizde satışa çıktı. Peki vivo V60 Lite kullanıcılarına hangi özellikleri sunuyor? İşte vivo V60 Lite özellikleri ve Türkiye fiyatı...

vivo V60 Lite Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

vivo V60 Lite, 6,77 inç büyüklüğünde FHD+ AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip bu panel, düşük mavi ışık özelliği sayesinde uzun kullanımda göz yorgunluğunu da azaltıyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 685 4G işlemcisinden alan cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 işletim sistemiyle kutudan çıkan vivo V60 Lite'ın ön yüzünde 32 MP özçekim kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ayrıca 6.500 mAh kapasiteli bataryası 90W hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 55 dakikada tamamen dolabiliyor.

Bağlantı tarafında çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB 2.0 OTG, GPS ve NFC desteği mevcut. Renk seçenekleri ise Titanyum Mavi ve Titanyum Siyah olarak sunuluyor.

vivo V60 Lite özellikleri şu şekilde sıralandı:

Özellik Detay Ekran 6,77 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, SGS Low Blue Light İşlemci Snapdragon 685 4G (Qualcomm AI Agent) RAM 8 GB LPDDR4X + (8 GB sanal) Depolama 256 GB UFS 2.2 İşletim Sistemi Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 Arka Kameralar 50 MP Sony IMX882 (ana) + 8 MP ultra geniş açı Ön Kamera 32 MP Batarya 6.500mAh BlueVolt, 90W hızlı şarj (0-100% 55 dk) Bağlantı Çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB 2.0 OTG, GPS, NFC Dayanıklılık MIL-STD-810H sertifikası, IP65 toz ve suya dayanıklılık Renkler Titanyum Mavi, Titanyum Siyah Fiyat 21 bin 999 TL

vivo V60 Lite’in Türkiye fiyatı 21 bin 999 TL olarak açıklandı. Şirket, cihazı satın alan kullanıcıları hediyelerle de sevindiriyor. Buna göre kutudan normalde 1.999 TL’ye satılan vivo TWS 3e kablosuz kulaklık ve yaklaşık 2.000 TL değerinde bir hediye paketi çıkıyor. Hediye kutusunda ise termos, telefon standı ya da anahtarlık yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo V60 Lite özellikleri ve Türkiye fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.