vivo'nun 8 GB RAM'li Ucuz Telefonu Performans Testine Girdi

vivo'nun yeni telefonu V60 Lite Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun hem performansı hem de bazı özellikleri belli oldu. Görünüşe göre telefon 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak. İki sürümde farklı işlemciler yer alacak.

vivo V60 Lite Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2530 model numarasına sahip olan vivo V60 Lite 4G tek çekirdek testinde 467 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.536 puana ulaştı. V2529 model numarasına sahip V60 Lite 5G'nin ise tek çekirdek testinde 939 puan, çoklu çekirdek testinde 2.527 puan aldığı ortaya çıktı.

Geekbench testinde 4G ve 5G sürümlerinin 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor ancak V60'ın 8 GB, 12 GB ve 16 GB seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.

Test sonuçlarına göre V60 Lite 4G sürümü gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alacak. Bu işlemci dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V60'ta Snapdragon 7 Gen 4 tercih edilmişti.

V60 Lite 5G sürümünde Dimensity 7300 işlemcisi ile gelecek. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

İki sürüm de Android 15 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. SDPPI (Endonezya), CQC (Çin) ve EEC (Avrupa) gibi platformlardan sertifikalar alan V60 Lite 4G 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

vivo V60 Lite'ın Tahmini Türkiye Fiyatı

Türkiye'de vivo V50 Lite'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 19 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo V60 Lite'ın ise 23 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla satışa sunulabileceğini belirtelim.

vivo V60 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi vivo telefonlar arasına katılmaya hazırlanan vivo V60 Lite'ın eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtım tarihinin henüz açıklanmadığının altını çizelim.