7000 mAh Bataryalı Redmi Note 15R Tanıtıldı! 144Hz Ekranı Var

Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 15, Note 15 Pro ve Note 15 Pro+'ı tanıtan Xiaomi, kısa süre önce serinin yeni modelini duyurdu. Redmi Note 15R olarak isimlendirilen telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon için 1.499 yuan (8.579 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Redmi Note 15R Özellikleri

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Note 15R, LCD ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 850 nit maksimum parlaklık sunuyor. 217 gram ağırlığındaki telefon 8,4 mm kalınlığında.

Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu gücünü Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.3 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Note 15'te Snapdargon 6 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Redmi Note 15R 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefon, dev batarya sayesinde tek şarjla uzun süre boyunca kullanılabilecek.

En iyi Xiaomi telefonlar arasında yer alan Note 15R'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. İkinci kameranın çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak Redmi Note 15'teki gibi 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası görebiliriz. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen Redmi Note 15R Dolby Atmos, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve NFC teknolojilerini destekliyor. Telefonda ayrıca IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Redmi Note 15R Fiyatı