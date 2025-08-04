vivo'nun Bütçe Dostu Yeni Telefonu Çok Hızlı Şarj Olacak

2025 yılının mart ayında vivo V50 Lite tanıtılmıştı. Yapılan tanıtımın ardından V serisinin yeni Lite modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte vivo V60 Lite'ın şarj hızı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok hızlı şarj olacak.

vivo V60 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo V60 Lite, V2530 model numarasıyla birlikte SDPPI (Endonezya), CQC (Çin) ve EEC (Avrupa) dahil olmak üzere birçok sertifika platformunda görüntülendi. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Bu teknoloji, özellikle acil durumlarda veya kısıtlı zamanınız olduğunda büyük kolaylık sağlıyor. V60 Lite'ta ayrıca 6500 mAh civarında bir batarya kapasitesinin yer alması bekleniyor. V50 Lite'ta da aynı batarya kapasitesi tercih edilmişti.

vivo'nun bütçe dostu yeni telefonunda 8 GB ve 12 GB RAM'in bulunacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek görebiliriz. Telefonun 5G teknolojisini destekleyip desteklemeyeceği henüz bilinmiyor.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Telefon, tıpkı IP65 sertifikasına sahip v50 Lite gibi suya ve toza karşı dayanıklı olabilir. Peki, vivo V60 Lite'ın fiyatı ne kadar olacak?

vivo V60 Lite'ın Tahmini Türkiye Fiyatı

Türkiye'de vivo V50 Lite'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo V60 Lite'ın ise 28 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla satışa sunulabileceğini belirtelim.

vivo V60 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi vivo telefonlar arasına katılmaya hazırlanan vivo V60 Lite'ın eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtım tarihinin henüz açıklanmadığının altını çizelim.