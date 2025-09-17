vivo'dan 8 GB RAM'li Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

vivo'nun yeni akıllı telefonu hakkında önemli ayrıntılar sızdırıldı. Bu sızıntıyla beraber vivo V60e'nin bazı özellikleri ile fiyatı da ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre yeni akıllı telefon, son derece dikkat çekici özellikler sayesinde büyük bir kullanıcı kitlesinin dikkatini üzerinde toplayacak.

vivo V60e Özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM: 8 GB ve 12 GB

8 GB ve 12 GB Dahili Depolama: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Dayanıklılık: IP68 + IP69 sertifikası ve Diamond Shield Glass koruması

IP68 + IP69 sertifikası ve Diamond Shield Glass koruması Bağlantı: NFC desteği

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V60e, gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 dahil olmak üzere toplamda 8 çekirdek yer alıyor. vivo V50e'de de aynı işlemcinin kullanıldığını belirtelim.

8 ve 12 GB RAM seçenekleri ile gelecek olan cihaz, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunacak. Kullanıcılar, telefonunda ne kadar çok dosya ve uygulama yer alacağına bağlı olarak 128 GB ile 256 GB depolama seçenekleri arasında tercih yapabilecek.

Telefon, 6500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu, 5600 mAh batarya kapasitesine sahip olan v50e'ye kıyasla oldukça önemli bir artış anlamına geliyor. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu şarj sorunu yaşamadan daha uzun bir süre boyunca kullanmak mümkün hâle gelecek.

IP68 + IP69 sertifikasına sahip olacak cihaz, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılık sunacak. Ayrıca Diamond Shield Glass korumasına sahip olacak. Bu, telefonun kullanımını daha güvenli hâle getirirken hiç endişelenmeden genel deneyiminize odaklanmanıza imkân tanıyacak.

NFC desteğine sahip olacak V60e, üç büyük işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellemesi alacak. Bununla beraber akıllı telefon kullanıcıları, daha uzun ömürlü bir kullanım elde edecek ve cihazları güvende kalmaya devam edecek.

vivo V60e Fiyatı

vivo V60e, 28.999 INR'den (13 bin 647 TL) başlayan bir fiyat etiketine sahip olacak. Altın sarısı ve mor renk seçenekleri ile çıkacağı belirtilen akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik bilinmiyor.