12 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! Hızlı Şarj Olacak

vivo, V70 isimli yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir IMDA sertifikası alan vivo V70'in bu kez tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon önümüzdeki ay tanıtılacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen işlemci yer alacak.

vivo V70 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70'in şubat ayının ortasında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiya teietki, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo V60, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.

vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 Depolama: 256 GB

256 GB RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip vivo S30'da da aynı işlemci bulunuyor.

vivo V70, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

vivo V70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V70'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 45.000 rupi (21.505 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. 12 GB RAM'e sahip sürümün ise 47.000 rupi (22.461 TL) civarında bir fiyatla gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.