Çok İnce Android Telefonun Kutu Açılışı Yapıldı [Video]

Honor'un aşırı ince telefonuna dair ilginç bir gelişme yaşandı. Henüz tanıtılmayan Magic 8 Pro Air'in kutu açılış videosu yayınlandı. Bununla birlikte akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı ve kutudan neler çıkacağı belli oldu. 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefon, çok şık bir tasarımla birlikte gelecek.

Honor Magic 8 Pro Air'in Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı

Honor Magic 8 Pro Air'in kutu açma videosu paylaşıldı. X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan video 36 saniye uzunluğunda. Videoya göre akıllı telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış bir modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün altında ise bir adet LED flaş bulunacak. Görüntülere göre kutudan telefonun yanı sıra şarj adaptörü, USB kablo ve şeffaf kılıf çıkacak.

Honor Magic 8 Pro Air unboxing is finally here! pic.twitter.com/NAlBQlcHo8 — Ice Universe (@UniverseIce) January 11, 2026

Honor Magic 8 Pro Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Hızlı Şarj: 90W

90W Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Ön Kamera: 50 MP

50 MP Arka Kamera: 50 MP + 64 MP

50 MP + 64 MP Ağırlık: 155 gram

155 gram Kalınlık: 6,1 mm

6,1 mm Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Magic 8 Pro Air'de Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor Magic 8 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alıyor.

Telefonun ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. 6,1 mm kalınlığında ve 155 gram ağırlığında olan Magic 8 Pro Air'de 5.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Honor Magic 8 Pro Air'in Tanıtım Tarihi

Aşırı ince ve çok hafif olan Honor Magic 8 Pro Air, 19 Ocak 2026 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Global sürümün ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Güçlü donanıma, 100W hızlı şarja ve dev bataryaya sahip olan Honor Magic 8 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.