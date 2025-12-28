vivo'nun 16 GB RAM'li Ucuz Telefonu Yolda! OLED, 120Hz ve Dahası

vivo'nun V70 Elite isimli telefonu ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyat etiketi ortaya çıkan vivo V70 Elite, bu kez bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo V70 Elite, Yeni Sertifika Aldı

vivo V70 Elite, V2548 model numarası ile birlikte BIS isimli sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, V70 Elite'in Hindistan pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. BIS ayrıca telefonun çok yakında tanıtılacağını da gösteriyor. Telefonun Hindistan dışında hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

vivo V70 Elite'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 16GB'a kadar LPDDR5x

16GB'a kadar LPDDR5x Depolama: 512GB'a kadar UFS 4.1

İddiaya göre vivo V70 Elite, Çin'deki vivo S50'nin yeniden markalanmış sürümü olacak. Bu bilgiyi göz önünde bulundurduğumuzda telefon Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

vivo'nun bütçe dostu Android telefonu, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. V70 Elite, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

vivo V70 Elite'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V70 Elite, 50.000 rupi (23.858 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Fiyata dair henüz herhangi bir resmî açıklama yapılmadığını, Bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo V60 için 36.999 rupi (17.654 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.