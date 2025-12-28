80W Hızlı Şarj Destekli Ucuz Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü
Realme'nin bütçe dostu telefonu yeni bir sertifika aldı. Peki, Neo 8 isimli telefonda hangi donanım tercih edilecek? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme Neo 8, 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.
- Uygun fiyatlı telefon 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.
- Neo 8'de sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi yer alacak.
Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Realme'nin üzerinde çalıştığı Neo 8, yeni bir sertifika aldı. Bu sertifikada yer alan bilgliere göre telefon, kısa sürede şarj olabilecek. Telefon ayrıca dev batarya, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve daha birçok özellliğiyle de öne çıkacak.
Realme Neo 8, 3C Sertifikası Aldı
RMX8899 model numarasına sahip olan Realme Neo 8, 3C sertifikası aldı. Bu sertifikaya göre akıllı telefon, 80W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonda 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Böylece telefon hem uzun pil ömrü sunacak hem de şarj işlemi kısa sürede tamamlanacak.
Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- Hızlı Şarj: 80W
- Batarya: 8.000 mAh
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68
- Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü
Neo 8'de Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Neo 7'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi mevcut.
Bütçe dostu Android telefon, IP68 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelecek telefonda ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Realme Neo 8 ayrıca AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.
Realme Neo 8 Tanıtım Tarihi ve Fiyatı
Realme Neo 8'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Neo 7 için 2199 yuan (13.403 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme Neo 8'in ise 2.400 yuan (14.628 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.