vivo'dan 8 GB RAM'li Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

vivo, V70 FE isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce TDRA sertifikası alan V70 FE'nin bu kez batarya kapasitesi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, dev batarya ile birlikte gelecek. Android telefon ayrıca hızlı şarj teknolojisi ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere özelliğe sahip olacak.

vivo V70 FE'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo V70 FE'nin 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. V70 FE'nin ayrıca 55W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürülüd. vivo V60 Lite 5G'de 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği tercih edilmişti.

vivo V70 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 55W

55W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 İşlemci: MediaTek Dimensity 7360 Turbo

MediaTek Dimensity 7360 Turbo RAM: 8 GB

8 GB Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo'nun yeni telefonunda MediaTek'in Dimensity 7360 Turbo işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılan vivo V60 Lite 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 8 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek görebiliriz. Akıllı telefon, IP68 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, vivo V70 FE'nin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

vivo V70 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70 FE'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.