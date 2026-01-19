vivo'nun 8 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

vivo V70 FE Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi ve RAM seçeneği de netleşti. Ortaya çıkan bilgilere göre Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemcisi yer alacak.

vivo V70 FE Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

vivo V70 FE, V2550 model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon, OpenCL testinde 2 bin 507 puana ulaştı. Bu puan, V70 FE'nin orta segment telefonlar arasında yer alacağını gösteriyor. Geekbench'te 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

vivo V70 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM: 8 GB

8 GB Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 7300 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan vivo S30'da ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelecek akıllı telefonun ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğünde olabilir. vivo V70 FE, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Telefonda ayrıca IP68 ve IP69 sertifikasın bulunabilir. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

vivo V70 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun yeni akıllı telefonu V70 FE'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.