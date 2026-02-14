8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! İşlemcisi Ortaya Çıktı

TECNO Camon 50 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda TECNO Camon 50 Pro'nun işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü ekranıyla da öne çıkacak.

TECNO Camon 50 Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

TECNO Camon 50 Pro'nun MediaTek Dimensity 7400 veya MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 7400, dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Dimensity 7400 Ultra'da da tıpkı Dimensity 7400 gibi 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu işlemcide de dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdekleri bulunuyor. Orta segmentte konumlanan bu işlemciler, sosyal medya uygulamalarını kullanma, internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunlarda da ideal bir performans sunuyor.

TECNO Camon 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 7400 veya 7400 Ultra

Dimensity 7400 veya 7400 Ultra RAM: 8 GB

8 GB Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2364 piksel

1080 x 2364 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı İşletim Sistemi: Android 16

TECNO Camon 50 Pro'nun ekranı 6,7 inç civarı bir büyüklüğe sahip olabilir. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2364 piksel çözünürlük sunabilir. TECNO Camon 40 Pro'da 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2436 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 144Hz yenileme hızı görebiliriz.

TECNO Camon 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Camon 40 Pro 5G'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 29 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. TECNO Camon 50 Pro'nun serinin önceki modelien kıyasla daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 30 bin ile 35 bin TL aralığında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

TECNO Camon 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Camon 50 Pro'nun 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. 2025 yılında tanıtılan TECNO Camon 40 Pro, şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'de satılması bekleniyor.