vivo'nun 8 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

vivo'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni miral gemisi V70 FE Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de açıklığa kavuştu. V70 FE'de MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemciye sahip olacak.

vivo V70 FE Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

vivo V70 FE, V2550 model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdke testinde 1.033 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.998 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre telefonda MediaTek Dimensity 7360 Turbo işlemcisi bulunacak.

4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, akıllı telefonda PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Mobile Legends gibi popüler mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

vivo V70 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 8 GB

8 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 7360 Turbo

MediaTek Dimensity 7360 Turbo Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 55W

55W Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

İdidaya göre vivo V70 FE 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Akıllı telefon ayrıca 55W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen telefonda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera da bulunacak.

vivo V70 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V60'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 39 bin 999 TL'ye satılıyor. V70 FE'nin V60'a kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 40 bin TL üzeri bir fiyat etiektiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini altını çizelim.

vivo V70 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70 FE'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Yani telefon şubat ayının sonunda veya mart ayında tanıtılabilir. Serinin önceki modeli vivo V60, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle Android telefon farklı bir tarihte tanıtılabilir.