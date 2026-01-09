vivo'dan 90W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

vivo, V70 FE isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi ortaya çıkan vivo V70 FE, bu kez bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon işlemcisi yer alacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sunacak.

vivo V70 FE, Yeni Bir Sertifika Aldı

vivo V70 FE, V2550 model numarası ile birlikte SDPPI sertifika platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, V70 FE'nin Endonezya pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Telefonun Endonezya dışında hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Cihaz daha önce SIRIM, EEC ve TÜV sertifikaları da almıştı.

vivo V70 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefon, gücünü ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan vivo S30'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, geçtiğimiz haftalarda Geekbench testinde görüntülenmişti. V2538 model numarasına sahip telefon, tek çekirdek testinde 1.235 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.920 puana ulaşmıştı. Geekbench'te telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer almıştı.

Akıllı telefonun ekranı 6,7 inç büyüklüğünde olacak. vivo V70 FE, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. 90W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek telefonda ayrıca IP68 ve IP69 sertifikasın bulunabilir. Bu sertifikalar, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

vivo V70 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo'nun yeni akıllı telefonu V70 FE'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.