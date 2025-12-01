En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı! Oyun Telefonu Zirvede
AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu. İşte listedeki akıllı telefonlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- RedMagic 11 Pro+, AnTuTu testinde 4 milyon 105 bin 121 puan alarak zirvede konumlandı.
- OPPO Find X9 Pro, AnTuTu testinde 4 milyon 6 bin 704 puan ile ikinci sırada yer aldı.
- vivo X300 Pro, 4 milyon 4 bin 589 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.
AnTuTu tarafından yayınlanan rapor ila beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede oyun telefonu RedMagic 11 Pro+ zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca vivo, iQOO, OPPO, Honor, Redmi ve Realme'nin telefonları da bulunuyor.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Kasım 2025)
- RedMagic 11 Pro+: 4 milyon 105 bin 121 puan
- OPPO Find X9 Pro: 4 milyon 6 bin 704 puan
- vivo X300 Pro: 4 milyon 4 bin 589 puan
- iQOO 15: 3 milyon 998 bin 37 puan
- Honor Magic 8 Pro: 3 milyon 976 bin 558 puan
- Realme GT 8 Pro: 3 milyon 949 bin 528 puan
- Honor Magic 8: 3 milyon 925 bin 304 puan
- OnePlus 15: 3 milyon 855 bin 366 puan
- OPPO Find X9: 3 milyon 827 bin 302 puan
- Redmi K90 Pro Max: 3 milyon 768 bin 77 puan
Kısa süre önce kasım ayının en güçlü Apple cihazları ve Apple'ın en sevilen ürünleri açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü Android telefonlar duyuruldu. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan RedMagic 11 Pro+, AnTuTu testinde 4 milyon 105 bin 121 puan puana ulaştı.
İkinci sırada ise 4 milyon 6 bin 704 puan alan OPPO Find X9 Pro konumlandı. Telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
Gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alan vivo X300 Pro, 4 milyon 4 bin 589 puan ile üçüncü sırada yer aldı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 6.510 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği bulunuyor.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olan iQOO 15, 3 milyon 998 bin 37 puan ile dördüncü sırada konumlandı. Bu telefonu 3 milyon 976 bin 558 puan ile Honor Magic 8 Pro takip etti. Altınc ısırada ise gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan Realme GT 8 Pro yer aldı. Listede ayrıca Honor Magic 8 dahil birçok model mevcut.