En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı! Oyun Telefonu Zirvede

AnTuTu tarafından yayınlanan rapor ila beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede oyun telefonu RedMagic 11 Pro+ zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca vivo, iQOO, OPPO, Honor, Redmi ve Realme'nin telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Kasım 2025)

Kısa süre önce kasım ayının en güçlü Apple cihazları ve Apple'ın en sevilen ürünleri açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü Android telefonlar duyuruldu. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan RedMagic 11 Pro+, AnTuTu testinde 4 milyon 105 bin 121 puan puana ulaştı.

İkinci sırada ise 4 milyon 6 bin 704 puan alan OPPO Find X9 Pro konumlandı. Telefon gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alan vivo X300 Pro, 4 milyon 4 bin 589 puan ile üçüncü sırada yer aldı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 6.510 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olan iQOO 15, 3 milyon 998 bin 37 puan ile dördüncü sırada konumlandı. Bu telefonu 3 milyon 976 bin 558 puan ile Honor Magic 8 Pro takip etti. Altınc ısırada ise gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan Realme GT 8 Pro yer aldı. Listede ayrıca Honor Magic 8 dahil birçok model mevcut.