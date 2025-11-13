vivo'nun 8 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Merakla beklenen vivo V70 Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Peki, vivo'nun yeni akıllı telefonunda hangi işlemci tercih edilecek?

vivo V70 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2538 model numarasına sahip olan vivo V70, Geekbench'te tek çekirdek testinde 1.235 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.920 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Telefonun 8 GB'ın yan ısıra 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine de sahip olması bekleniyor.

vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo V70'in 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. V70 ayrıca IP68/IP69 sertifikasına sahip olabilir. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

vivo V70 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70'in 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımal birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. 90W hızlı şarj desteği, 120Hz yenileme hızı ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo V60, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.