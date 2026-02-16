vivo'nun 90W Hızlı Şarja Sahip Telefonu Yolda! 12 GB RAM'i Var

vivo, V70 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber vivo V70'in RAM seçenekleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenenxakıllı telefon iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Akıllı telefon ayrıca lyüksek yenileme hıız dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

vivo V70'te Kaç GB RAM Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre kırmızı ve limon sarısı olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan vivo V70, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Serinin bir önceki modeli olan vivo V60'ın ise 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.

vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 İşletim Sistemi: Android 16

vivo V70 gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Şık tasarıma sahip olan vivo V60'ta da aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Akıllı telefonda ayrıca 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği bulunacak.

vivo V70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre vivo V70'in 8 GB RAM'e sahip sürümü 45 bin 999 rupi (22 bin 175 TL), 12 GB RAM'e sahip sürümü 49 bin 999 rupi (24 bin 103 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. vivo V60 şu anda 39 bin 999 TL'ye satılıyor. Buna göre yeni telefon 45 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo V70 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70, 19 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak.Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo V60, 2025 yılının ağustos ayında tanıtılmıştı.