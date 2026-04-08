12 GB RAM'li Android Telefon Geliyor! 120Hz AMOLED Ekrana Sahip

vivo, V80 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber V80, IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen sekiz çekirdkeli bir Snapdragon işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek parlaklık ve yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo V80 Neden IMEI Veri Tabanında Görüldü?

vivo V80, IMEI veri tabanında görüldü. IMEI kaydı, mobil cihazların resmî lansman öncesinde operatörler tarafından tanınabilmesi için yapılan bir işlemdir. Yani cihazın bu veri tabanında görünmesi, tanıtım tarihinin yakın olduğunu gösteriyor. Genellikle telefonlar IMEI veri tabanında ortaya çıktıktan sonra üç ile altı ay arasında tanıtılıyor.

vivo V80'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

6,6 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: AMOLED

AMOLED Ekran Teknolojisi: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 5000 nit civarı

5000 nit civarı RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: Sekiz çekirdekli bir Snapdragon işlemci

Sekiz çekirdekli bir Snapdragon işlemci Ana Kamera: 50 MP

vivo V80'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

V80'in ekranı 6,6 inç civarında bir büyüklüğe sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit civarında bir parlaklık sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Yüksek parlaklık ise güneş ışığı ekrana doğrudan gelse bile telefonun sorunsuz şekilde kullanıalbilmesine imkân tanıyor.

AMOLED ekran teknolojisinin IPS LCD'ye kıyasla daha canlı renkler, daha yüksek kontrast oranı sunduğunu belirtelim. Bu da telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Serinin bir önceki modeli olan vivo V70'te ise 6,59 inç ekran boyutu, 1260 x 2750 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yneileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklı ktercih edilmişti.

vivo V80'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda Qualcomm tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir Snapdragon işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil fakat serinin önceki modeli V70'te Snapdragon 7 Gen 4 tercih edilmişti. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı 90 FPS'te, Genshin Impact'i ise 38 ile 49 FPS arasında çalıştırabiliyor.

Snapdragon 7 Gen 4'ün oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da söz konusu oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecektir. Ayrıca sosyal medya uygulamalarını kullanmak ve internette gezinemk gibi aktiviteleri de rahatlıkla yerine getirecektir. Bu işlemci daha önce vivo V60, OPPO Reno 15 ve Nothing Phone (4a) Pro dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda yer aldığını belirtelim.

vivo V80'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

V80'in arka yüzeyinde 50 megapiskel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. V70'te 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera yer alıyor. Yeni telefonda da 50 megapiksel bir ön kamera görebiliriz.

vivo V80 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V80'in 2026 yılının temmuz ile ekim ayları arasında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve fiyat etiketi belli olacak. Tanıtım tarihine kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Serinin bir önceki modeli vivo V70, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

vivo V80 Türkiye'de Satılacak mı?

vivo V80'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo V70, vivo V70 FE ve vivo V60 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo V80'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

vivo V80'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V70'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 54 bin 999 TL'ye satılıyor. V80'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 60 bin TL civarı bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili herhangi açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence parlaklık ve yenileme hızı, telefon kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. Örneğin düşük parlaklığa sahip bir telefonu dışarıda kullanmak oldukça zordur çünkü güneş ışığı altında ekran net şekilde görülemez. 60Hz yenileme hızına sahip bir telefonda da örneğin menüler arasında geçişler akıcı değildir.

Bu nedenlerden dolayı vivo V80'in ekran özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek parlaklık sayesinde telefonun güneş ışığı altında bile görülebileceğini, yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde edileceğini söyleyebilirim. AMOLED'in pek çok telefonda ve tablette gördüğümüz LCD'ye kıyasla daha canlı renkler sunduğunu belirteyim. Dolayısıyla AMOLED'de film izlemek ve oyun oynamak gibi aktivitelerin keyifli olduğunu düşünüyorum.