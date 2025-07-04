16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Performans Testinde! Sonuç Şaşırttı

vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold 5 2025 yılının haziran ayında Çin'de tanıtıldı. Yapılan tanıtımın ardından global sürüm merakla beklenmeye başlanmıştı. Peki, global sürümde farklı işlemci mi tercih edilecek? Ortaya çıkan Geekbench testi, bu sorunun yanıtını gözler önüne serdi.

vivo X Fold 5'in Global Sürümü Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2429 model numarasına sahip olan vivo X Fold 5'in global sürümü tek çekirdek testinde 2 bin 142 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6 bin 315 puan aldı. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench'e göre global sürümde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alacak. Bu, global sürümde de aynı işlemcinin tercih edileceğini gösteriyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

vivo X Fold 5'in Global Sürümünün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün 149.999 Hindistan rupisi (69.958 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Telefonun globalde ne kadar fiyata satılacağına yönelik henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X Fold 5 Özellikleri

8,03 inç ekran büyüklüğüne sahip X Fold 5, AMOLED ekran üzerinde 2200 x 2480 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunyor. 6,53 inç büyüklüğüne sahip ikinci ekran ise AMOLED ekran üzerinde 1172 x 2748 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 seçenekleri mevcut. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan X Fold 5'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 periskop telefoto kamera bulunuyor.

Telefonda 20 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip ön kamera mevcut. Telefonun katlanmamış hâli 4,3mm, katlanmış hâli ise 9,2 mm kalınlığında.