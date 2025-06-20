Aşırı İnce vivo X Fold 5 Çok Hızlı Şarj Olacak! Özellikleri Sızdırıldı

2024 yılında X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'yu tanıtan vivo, yeni katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni sızıntı ile bilrikte X Fold 5'in şarj hızı belli oldu. Sızdırılan bilgilere göre telefonun şarj olması için uzun süre beklemeye gerek kalmayacak.

vivo X Fold 5'in Şarj Hızı Ortaya Çıktı

İddiaya göre 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip X Fold 5 80W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. X Fold 3'te de 80W kablolu hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo X Fold 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 3'ten alacak. Bu işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

8,03 inç ekran büyüklüğüne sahip X Fold 5 modeli, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,53 inç ekran büyüklüğündeki ikinci ekran, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

X Fold 5'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX921 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX882 periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağı söyleniyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçenekleri olacak. Peki, vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold 5'in fiyatı ne kadar olacak?

vivo X Fold 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan vivo X Fold 5'in 1.636 dolar (64.916 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X Fold 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X Fold 5, 25 Haziran 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun global sürümü ise temmuz ayının ikinci haftasında gelecek.