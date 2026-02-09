POCO'nun 100W Hızlı Şarja Sahip Telefonu Yolda! Bütçe Dostu Olacak
POCO X8 Pro, RRA sertifikası aldı. Peki, bu sertifika ne anlama geliyor? İşte POCO'nun bütçe dostu akıllı telefonuna dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- POCO X8 Pro, 2511FPC34G model numarası ile birlikte RRA sertifikası aldı.
- Bu sertifika, Güney Kore'de satılacak cihazların güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteriyor
- Telefonda sekiz çekirdekli Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak.
POCO X8 Pro ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fiyat etiketi sızdırılan POCO X8 Pro, bu kez yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek yenileme hızı, yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.
POCO X8 Pro, Yeni Bir Sertifika Aldı
POCO X8 Pro, 2511FPC34G model numarası ile birlikte Güney Kore'deki RRA sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bu sertifika, Güney Kore'de satılacak cihazların güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla RRA sertifikası, cihazların Güney Kore'de satışa sunulabilmesi için gerekli resmî izinlerden biridir.
POCO X8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8500
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Çözünürlük: 1.5K
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68
- Şarj Hızı: 100W Hızlı Şarj
- Batarya: 6.500 mAh
Ortaya çıkan bilgilere göre POCO X8 Pro'nun ekranı 6,67 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan POCO X7 Pro'da 6,67 inç ekran büyüklüğü 1220 x 2712 piksel çözünürlük, AMOLED ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.
Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. X7 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Ultra işlemcisi mevcut.
POCO X8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İddiaya göre POCO X8 Pro 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 399.90 euro (20 bin 694 TL), 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 449.90 euro (23 bin 281 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 479.90 euro (24 bin 834 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
POCO X7 Pro'nun 8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü Türkiye'de 22 bin 999 TL ile satışa sunulmuştu. X8 Pro'nun Avrupa fiyatı ve önceki modelden daha güçlü donanımı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı ortalama olarak 24.000 TL ile 27.000 TL aralığında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.
Samsung Uygun Fiyatlı Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran ve Dahası
Samsung Galaxy F70e'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu Android telefonda hangi donanım bulunuyor. İşte merak edilen detaylar!
POCO X8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?
Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak POCO X8 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun arka yüzeyindeki kameralar dikey olarak konumlanacak. Kameraların yanında ise bir adet LED flaş bulunacak.