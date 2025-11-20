vivo'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! 200 MP Kameraya Sahip

vivo, katlanabilir telefonlar arasına yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. X Fold 6 olarak isimlendirilen yeni katlanabilir telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon çok güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo X Fold 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 Arka Kamera: 200 MP kamera (Diğer kameraların çözünürlüğü henüz bilinmiyor.)

200 MP kamera (Diğer kameraların çözünürlüğü henüz bilinmiyor.) RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X Fold 6 gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5, iki adet 3.8GHz çekirdek ve altı adet 3.32GHz çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içerecek. GPU tarafında ise Adreno 840 bulunacak.

vivo'nun yeni katlanabilir telefonunda 200 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer alacağı iddia edildi. vivo X Fold 5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözüünrlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

X Fold 5'te parmak izi sensörü de bulunacak. Bu sensörün güç butonuna entegre edileceği öne sürüldü. Katlanabilir telefonun 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Peki, vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold 5 ne zaman çıkacak?

vivo X Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan vivo X Fold 6'nın 2026 yılının ikinci çeyreğinde yani nisan, mayıs veya haziran ayında tanıtılacağı iddia edildi. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan vivo X Fold 5, 2025 yılınnı haziran ayında tanıtılmıştı.