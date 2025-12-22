24 GB RAM'li Amiral Gemisi Geliyor! 120W Hızlı Şarj ve Dahası

Android amiral gemileri arasına yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. Honor Magic 8 RSR'ın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni amiral gemisi, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor Magic 8 RSR'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,71 inç

6,71 inç Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2808 piksel

1256 x 2808 piksel Batarya: 7.200 mAh

7.200 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 24GB'a kadar

24GB'a kadar Depolama: 1TB'a kadar

1TB'a kadar Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 8 RSR, 6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Honor'un yeni amiral gemisi, 1256 x 2808 piksel çözünürlük sunacak. Honor Magic 8 Pro'da ise 6,71 inç ekran büyüklüğü, 1256 x 2808 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 458 PPI piksel yoğunluğu ve OLED ekran tercih edilmişti.

Magic 8 RSR, 24 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama seçenekleri sunacak. Böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına en uygun sürümü seçebilecek. Honor'un yeni amiral gemisi, 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Android telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek. Yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğine ve 3D ultrasonik parmak izi sensörüne sahip telefon, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Honor'un yeni akıllı telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. Honor Magic 8 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Honor Magic 8 RSR Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor'un merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Magic 8 RSR'ın 2026 yılının ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi. Aynı tarihte Honor Magic Air 8 ve Honor Magic 8S isimli çok güçlü bir akıllı telefonun da tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak.