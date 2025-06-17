vivo'dan 50 MP Ön Kameralı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Geçtiğimiz haftalarda 144Hz ekrana sahip Pad 5 modelini tanıtan vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. vivo X200 FE'nin çıkış tarihi açıklandı. Peki, vivo'nun uygun fiyatlı telefonu ne zaman tanıtılacak?

vivo X200 FE'nin Tanıtım Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen vivo X200 FE 23 Haziran 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak.

vivo X200 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre X200 FE gücünü Dimensity 9300+ işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. vivo T4 Ultra ve S30 Pro Mini'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı Funtouch 15 ile gelecek telefon ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacak. 6500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

vivo X200 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200 FE modelinin 54.999 Hindistan rupisi (25 bin TL) fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi.