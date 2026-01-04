Fiyat/Performans Canavarı Telefon İçin Kritik Gelişme!

vivo'nun yakında piyasaya sürmesi beklenen vivo X200T için geri sayım başladı. Önümüzdeki haftalarda duyurulması beklenen model, zaman azaldıkça yeni gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak akıllı telefon, kritik bir eşiği aştı. Öyle ki bir kurumdan daha onay aldı.

vivo X200T Bluetooth Sertifikası Aldı

Kaynağa göre vivo X200T, Bluetooth SIG kurumundan onay aldı. Bu, cihazın Bluetooth bağlantısı için gerekli standartları karşıladığı anlamına geliyor. Onay sertifikasında modelle ilgili teknik bilgiler yer almasa da yakın zamanda duyurulacağı anlamına geliyor.

Beklenen vivo X200T Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400+ Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açı + 50 MP periskop telefoto

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açı + 50 MP periskop telefoto Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.200 mAh

6.200 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz şarj

Mevcut bilgilere göre vivo X200T, Nisan 2025’te tanıtılan vivo X200s modelinin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olarak piyasaya sürülecek. vivo X200s ise 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,31 inç OLED ekrana sahip. Cihaz, MediaTek Dimensity 9400 Plus işlemcisinden güç alıyor.

Bu yonga setine 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca 6.200 mAh kapasiteli batarya, 90W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Kamera tarafında arka bölümde 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön taraftaysa 32 megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor.

vivo X200T Ne Zaman Tanıtılacak?

Daha önceki iddialar, vivo X200T'nin ocak ayının sonunda Hindistan'da tanıtılacağını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi fiyat/performans telefonlar arasına girecek vivo X200T modelinden bekletileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.