12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Ortaya Çıktı! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo, X200T isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte X200T'nin fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Android telefon, bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Akıllı telefon ayrıca güçlü işlemci, 12 GB RAM seçeneği ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

vivo X200T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X200T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin 999 rupi (28 bin 364 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 69 bin 999 rupi (33 bin 92 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo X200T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Batarya: 6.200 mAh

Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16

vivo X200T'de MediaTek'in çok güçlü işlemcisi Dimensity 9400+ bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S50'de ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi mevcut.

Android 16 işletim sistemine sahip akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Telefonun ekranı 6,67 inç büyüklüğünde olacak. X200T, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük sunacak. Telefonda 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Akıllı telefon ayrıca IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.